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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4892

Дети-«чернобыльцы» получают увеличенную денежную компенсацию на питание

Департамент социальной защиты населения Сумского горсовета напоминает о том, что с апреля вдвое увеличен размер денежной компенсации на питание детям, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Пунктом 11 статьи 30 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» учащимся средних общеобразовательных школ, профессионально-технических учебных заведений, студентов колледжей и техникумов (училищ), расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детям, которые получили инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы, которые не питаются в указанных учебных заведениях, а также за все дни, когда они не посещали эти заведения, до достижения совершеннолетия выплачивается денежная компенсация в порядке, определяемом Правительством (постановление Кабинета Министров Украины от 8 февраля 1997 года № 155 «О порядке и размерах компенсационных выплат детям, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы»).

В частности, указанные компенсации для детей от 6 до 10 лет увеличивается до 360 грн в месяц (ранее - 180 грн), детей от 11 до 14 лет - до 370 грн в месяц (ранее - 185 грн) и детей от 15 до 18 лет - до 380 грн в месяц (ранее - 190 гривен). Начисляются данные выплаты с 1 апреля 2017 года.

Общество Чернобыльцы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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