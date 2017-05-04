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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00264

В мэрии не спешат публиковать решения исполкома о подорожании проезда в маршрутках

И.о. управляющего делами исполкома Сумского горсовета Степан Пак, решения исполкома уже подписаны мэром.

Об этом узнали активисты и депутаты горсовета, которые ходили сегодня в мэрию, узнать судьбу принятых 10 дней назад решений о повышении стоимости проезда в маршрутках до 4 грн.

«Насколько я знаю, мэр подписал эти решения в соответствии с требованиями в пятидневный срок. Мэр определяется со временем обнародования. Так как сегодня уже пятница, то на этой неделе уже нет. В понедельник-вторник решения будут обнародованы», - сообщил Степан Пак.

Депутаты хотели узнать номера решений, чтобы вписать их в проект решения горсовета об их отмене, однако никто в мэрии этого не знает. Сам мэр Сум находится в командировке в Киеве и на телефонные звонки не отвечает.

Сессия горсовета должна состояться 31 мая. Активисты подозревают, что на сайте мэрии решения будут опубликованы сразу после сессии, чтобы на заседании не было чего отменять.

Общество Маршрутки Подорожание проезда
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