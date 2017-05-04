В мэрии не спешат публиковать решения исполкома о подорожании проезда в маршрутках И.о. управляющего делами исполкома Сумского горсовета Степан Пак, решения исполкома уже подписаны мэром.

Об этом узнали активисты и депутаты горсовета, которые ходили сегодня в мэрию, узнать судьбу принятых 10 дней назад решений о повышении стоимости проезда в маршрутках до 4 грн.

«Насколько я знаю, мэр подписал эти решения в соответствии с требованиями в пятидневный срок. Мэр определяется со временем обнародования. Так как сегодня уже пятница, то на этой неделе уже нет. В понедельник-вторник решения будут обнародованы», - сообщил Степан Пак.

Депутаты хотели узнать номера решений, чтобы вписать их в проект решения горсовета об их отмене, однако никто в мэрии этого не знает. Сам мэр Сум находится в командировке в Киеве и на телефонные звонки не отвечает.

Сессия горсовета должна состояться 31 мая. Активисты подозревают, что на сайте мэрии решения будут опубликованы сразу после сессии, чтобы на заседании не было чего отменять.