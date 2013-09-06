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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:35131

На Сумщине браконьеры наловили рыбы почти на 4 тысячи штрафа

Сегодня, 26 мая, оперативная группа Сумырыбоохраны задержала двух жителей области, которые незаконно вылавливали рыбу.

Первым правонарушителем оказался 20-летний парень, который ловил рыбу сеткой, в селе Рябушки, Лебединского района. На момент задержания юноша успел поймать рыбы общим весом в 2,5 кг и нанес вред рыбному хозяйству Украины на сумму 1615 грн.
Позже уже 57-летний житель села Ворожба, Лебединского района, который ловил рыбу на Псле. Мужчина также использовал запрещенное орудие лова — сеть. Наловил 5 кг разнообразной рыбы, причинив вред рыбному хозяйству на сумму 2125 грн.
Орудие лова было изъято у правонарушителей. Теперь за свой проступок они будут отвечать перед законом.

Право Браконьеры
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«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
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Кино Планета Кино
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«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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