На Сумщине браконьеры наловили рыбы почти на 4 тысячи штрафа

Первым правонарушителем оказался 20-летний парень, который ловил рыбу сеткой, в селе Рябушки, Лебединского района. На момент задержания юноша успел поймать рыбы общим весом в 2,5 кг и нанес вред рыбному хозяйству Украины на сумму 1615 грн.
Позже уже 57-летний житель села Ворожба, Лебединского района, который ловил рыбу на Псле. Мужчина также использовал запрещенное орудие лова — сеть. Наловил 5 кг разнообразной рыбы, причинив вред рыбному хозяйству на сумму 2125 грн.
Орудие лова было изъято у правонарушителей. Теперь за свой проступок они будут отвечать перед законом.
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