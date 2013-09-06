На Сумщине браконьеры наловили рыбы почти на 4 тысячи штрафа Сегодня, 26 мая, оперативная группа Сумырыбоохраны задержала двух жителей области, которые незаконно вылавливали рыбу.

Первым правонарушителем оказался 20-летний парень, который ловил рыбу сеткой, в селе Рябушки, Лебединского района. На момент задержания юноша успел поймать рыбы общим весом в 2,5 кг и нанес вред рыбному хозяйству Украины на сумму 1615 грн.

Позже уже 57-летний житель села Ворожба, Лебединского района, который ловил рыбу на Псле. Мужчина также использовал запрещенное орудие лова — сеть. Наловил 5 кг разнообразной рыбы, причинив вред рыбному хозяйству на сумму 2125 грн.

Орудие лова было изъято у правонарушителей. Теперь за свой проступок они будут отвечать перед законом.