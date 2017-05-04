В Сумах массово раздают в аренду помещения департамента агропромразвития На сайте Сумской облгосадминистрации появилось объявление о намерениях передачи в аренду недвижимого имущества Департамента агропромышленного развития Сумской областной ОГА.

Общая площадь передаваемых помещений 280,8 кв.м. Находятся они практически в центре города - по адресу: г.Сумы, ул.Первомайская, 29. Всего помещений 14. Срок аренды - до 3 лет под размещение офиса.