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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09237

В Конотопе полиция разоблачила квартирных воров

Воспользовавшись случаем, два ранее неоднократно судимые мужчины «обчистили» квартиру своего нетрезвого знакомого.

Утром на линию «102» от 35-летнего жителя Конотопа поступило сообщение о краже. Работники полиции, немедленно прибывшие на вызов, опросили заявителя и установили, что вчера вечером на одной из улиц города он познакомился с мужчиной, которого пригласил к себе домой. После совместного отдыха за бутылкой спиртного потерпевший уснул, а когда проснулся, обнаружил отсутствие мобильного телефона, ноутбука, бытовой техники и дорогостоящих электрических приборов. В содеянном мужчина подозревал своего гостя, поскольку проживал сам, а в дом больше никого не приглашал.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен не только 33-летний новый знакомый потерпевшего, но и его 27-летний товарищ, - рассказывает начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Оба подозреваемые уже имеют за плечами не одну судимость за совершение преступлений имущественного характера и связанных с незаконным оборотом наркотиков. Одного из них правоохранители задержали, когда тот направлялся с похищенным имуществом, чтобы его сбыть, другого - по месту жительства».

Как выяснилось, во время визита к пострадавшему злоумышленник заметил немало ценного. Поэтому, когда хозяин квартиры уснул, он, заручившись помощью своего товарища, вынес из чужого жилья все понравившееся имущество.

Сейчас похищенная техника уже возвращена владельцу. А уголовное производство, открытое по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража) в отношении обоих мужчин, с обвинительным актом направлено в суд. За содеянное горе-приятелям может угрожать пятилетнее лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
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