В Путивле почтили память Ковпака

Участие в мероприятии приняли руководители города Путивль, делегация пгт Котельва Полтавской области, ветераны войны и труда, участники антитеррористической операции, ветеранские объединения, общественность.
Эмоциональности мероприятия добавили выступления любителей Путивльского районного дома культуры, духового оркестра Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.Бортнянского, артистов Сумской областной филармонии.
Память Героя почтили возложением цветов, торжественные мероприятия продолжились экскурсией в Спадщанский лес.