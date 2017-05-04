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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15167

В Путивле почтили память Ковпака

25 мая в Путивле, возле памятника командиру Сумского партизанского соединения, генерал-майору, дважды Герою Советского Союза Сидору Артемовичу Ковпаку состоялись торжества по случаю 130-й годовщины со дня его рождения.

Участие в мероприятии приняли руководители города Путивль, делегация пгт Котельва Полтавской области, ветераны войны и труда, участники антитеррористической операции, ветеранские объединения, общественность.

Эмоциональности мероприятия добавили выступления любителей Путивльского районного дома культуры, духового оркестра Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.Бортнянского, артистов Сумской областной филармонии.

Память Героя почтили возложением цветов, торжественные мероприятия продолжились экскурсией в Спадщанский лес.

Общество Ковпак
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