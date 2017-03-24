В Сумах соревнуются кинологи Нацгвардии

В течение двух дней инструкторы вместе со своими четвероногими воспитанниками выполняли различные упражнения.
Они задерживали условного нарушителя, вооруженного пистолетом, вернее служебная собака смело бросалась на стреляющего, а инструктору оставалось командой «Рядом» - освободить руку «нарушителя» от мощных челюстей своего питомца.
Затем кинологи вместе с подопечными осуществляли поиск лица по следу длиной 1000 метров, которое меняло направление своего движения; искали стреляные гильзы на ограниченной плоскости поля, сообщает Группа информации и коммуникации Восточного ОТО.
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