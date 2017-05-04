На Сумщине поймали таможенников на систематическом вымогательстве взяток

Правоохранители установили, что злоумышленники систематически требовали деньги от пассажиров, которые пересекали границу, за беспрепятственное перевозки в ручной клади товаров сверх установленных ограничений.
Оперативники СБ Украины задержали двух таможенников вне службы и изъяли у них более 8 тысяч долларов США в различных валютах. На рабочих местах должностных лиц сотрудники спецслужбы обнаружили «рабочие тетради», в которых злоумышленники вносили данные о полученных взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.
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