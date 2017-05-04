На Сумщине поймали таможенников на систематическом вымогательстве взяток Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке двух работников руководящего звена одного из постов Сумской таможни.

Правоохранители установили, что злоумышленники систематически требовали деньги от пассажиров, которые пересекали границу, за беспрепятственное перевозки в ручной клади товаров сверх установленных ограничений.

Оперативники СБ Украины задержали двух таможенников вне службы и изъяли у них более 8 тысяч долларов США в различных валютах. На рабочих местах должностных лиц сотрудники спецслужбы обнаружили «рабочие тетради», в которых злоумышленники вносили данные о полученных взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.