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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52264

На Сумщине поймали таможенников на систематическом вымогательстве взяток

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке двух работников руководящего звена одного из постов Сумской таможни.

Правоохранители установили, что злоумышленники систематически требовали деньги от пассажиров, которые пересекали границу, за беспрепятственное перевозки в ручной клади товаров сверх установленных ограничений.

Оперативники СБ Украины задержали двух таможенников вне службы и изъяли у них более 8 тысяч долларов США в различных валютах. На рабочих местах должностных лиц сотрудники спецслужбы обнаружили «рабочие тетради», в которых злоумышленники вносили данные о полученных взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Взятка Таможня
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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