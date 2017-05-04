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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51177

«Нефтяник» расписал мировую с аутсайдером

Ахтырский «Нефтяник-Укрнефть» 27 мая играл в гостях с ФК «Тернополь».

Игра уже ничего не решала для обеих команд, так как хозяева уже давно вылетели во вторую лигу, прочно занимая последнее место, «Нефтяник» шел шестым практически без шансов подняться выше.

Несмотря на разницу в классе, «Тернополь» превосходил «Нефтяник», однако забить не удалось ни хозяевам, ни гостям – 0:0. После этой игры ахтырчане опустились на седьмое место, имея в активе 51 очко. 2 июня «нефтяники» в последнем туре будут принимать «Колос» из Коваливки, идущий четвертым.

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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