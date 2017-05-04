«Нефтяник» расписал мировую с аутсайдером Ахтырский «Нефтяник-Укрнефть» 27 мая играл в гостях с ФК «Тернополь».

Игра уже ничего не решала для обеих команд, так как хозяева уже давно вылетели во вторую лигу, прочно занимая последнее место, «Нефтяник» шел шестым практически без шансов подняться выше.

Несмотря на разницу в классе, «Тернополь» превосходил «Нефтяник», однако забить не удалось ни хозяевам, ни гостям – 0:0. После этой игры ахтырчане опустились на седьмое место, имея в активе 51 очко. 2 июня «нефтяники» в последнем туре будут принимать «Колос» из Коваливки, идущий четвертым.