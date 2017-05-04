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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах горела многоэтажка

Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 5 человек, в том числе 2 детей.

27 мая в 19:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в четырнадцатиэтажном жилом доме по адресу: г. Сумы, ул. Зиновия Красовицкого, 7. На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й, 3-й Государственных пожарно спасательных частей на двух автоцистернах и автолестнице группы специальной пожарной техники.

Уже через шесть минут пожарные прибыли на место вызова и установили, что огонь охватил балкон на девятом этаже дома, и образовалось сильное задымление. Работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания.

Спасатели организовали эвакуацию из опасной зоны 5 человек: хозяйки квартиры 1984 г.р., ее дочери и сына 2008 и 2009 г.р., жителей соседних квартир 1980 и 1999 г.р.

Ликвидировали пожар с двух сторон - с улицы с помощью автолестницы и через подъезд. В 20:09 пожарные локализовали возгорание, предотвратив переброску пламени с балкона на квартиру. В 20:22 пожар удалось обуздать.

Всего на тушение привлекалось 4 единицы техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области. Потерпевшие подозревают курящих соседей с верхних этажей.

Право Пожар
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