Власти проверили: маршрутки вечером ездят почти везде Сумские чиновники отчитались, что в вечернее время маршрутки ездят во все периферийные районы по графику.

Об этом сегодня, 29 мая, на аппаратном совещании в мэрии доложил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко, отвечая на поручение проверить движение автобусов после 19.00 по направлениям: Добровольная, Анновка, Тополянская, Барановка, Басы.

- На прошлой неделе по всем направлениям были проведены проверки, - начал он. – Везде настроен вечерний график движения. Он соблюдается, перевозчики работают нормально. За исключением направления Василевка. Там по 58-му маршруту проблемы у перевозчика, он жалуется, что там неудовлетворительный пассажиропоток, поэтому ему невыгодны перевозки. По этому вопросу проводится работа. Если он и дальше не будет проводить перевозки, у нас есть претендент, который занял второе место на конкурсе, ему будет предложен этот маршрут.

- Держите на контроле, - отозвался заммэра Степан Пак. – Даже если это будет 2-3 пассажира, им все равно нужно чем-то доезжать. Это проблемы перевозчика, он выходил на конкурс, они изучали свои возможности и перспективы. А людям что делать?