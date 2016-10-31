Сумская теннисистка отличилась на чемпионате Украины

Сумчанка, воспитанница Теннисной академии Анна Пархоменко завоевала бронзу в одиночном разряде и серебро в паре с харьковчанкой Екатериной Гребеник. Подготовили спортсменку тренері Игорь Смертяк и Олег Атаманчук.
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