Сумская теннисистка отличилась на чемпионате Украины 22-28 мая в Святопетровском Киевской области проходил чемпионат Украины до 16 лет.

Сумчанка, воспитанница Теннисной академии Анна Пархоменко завоевала бронзу в одиночном разряде и серебро в паре с харьковчанкой Екатериной Гребеник. Подготовили спортсменку тренері Игорь Смертяк и Олег Атаманчук.