В Сумах центр и Барановка будут испытывать проблемы с водой КП «Горводоканал» сообщает о проведении ремонтных работ по устранению порыва.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 500 мм по ул.Партизанская, 28а сегодня, 29 мая, с 9:30 вода будет подаваться с пониженным давлением в дома по ул. Привокзальная, ул. Троицкая, урочища Барановка. По завершении ремонтных работ подача воды с соответствующим технологическим давлением будет восстановлено.