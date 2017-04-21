В Сумах центр и Барановка будут испытывать проблемы с водой

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 500 мм по ул.Партизанская, 28а сегодня, 29 мая, с 9:30 вода будет подаваться с пониженным давлением в дома по ул. Привокзальная, ул. Троицкая, урочища Барановка. По завершении ремонтных работ подача воды с соответствующим технологическим давлением будет восстановлено.
С 10 до 12 мая запланировано проведение работ по переврезке вновь построенной водопроводной сети по проспекту Курский....
КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения....
С 10 до 12 мая запланировано проведение работ по переврезке вновь построенной водопроводной сети по проспекту Курский....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения....