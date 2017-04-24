Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30363

Опять ультиматум: через полтора месяца в Сумах должны появиться новые остановки

Мэр Сум дал поручение за полтора месяца установить все остановки общественного транспорта, на которые уже выделены средства.

Александр Лысенко поднял вопрос об остановках сегодня, 29 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Это правильно, что вы убрали возле «МакДональдса» эти, так сказать, временные сооружения, - начал мэр. – Но там же повреждено покрытие, его нужно восстановить. Сколько вам нужно времени, чтобы поставить там остановки? Возле «МакДональдса» и на Горького «Сквер Чернобыльцев», в обе стороны.

- Полтора месяца, - ответил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Много. Три недели.

- Мало, эти остановки в титульных списках, деньги выделили, - попытался было возражать г-н Яременко.

- Три недели, садитесь. Будет эксперимент.

- Три недели это только срок выполнения работ. У нас проект будет только через неделю, - оправдывался чиновник.

- Если мы говорим про месяц, то не только про две остановки, а про все, которые есть в титульном списке, - сдался мэр. – Страшно?

- Страшно, не то слово.

- Хорошо, полтора месяца, но все. Вспомните, когда в прошлом году я давал распоряжение сделать остановки. Как хотите. Или вы, или остановки.

Он также напомнил предыдущее свое последнее китайское предупреждение Г.Яременко по тротуарам на ул. Набережная р. Стрелка, которые должны были начать делать с 1 мая, но так и не начали в срок. Тогда мэр также грозился уволить нерадивого чиновника, действиями которого он часто недоволен, но тот решил уйти в отпуск.

Общество Григорий Яременко Остановки
view counter

По тематике

12.05.2017 11:16

Сумского чиновника подозревают в афере с советскими паспортами домов на 1,4 миллиона

Полиция подозревает директора Департамента инфраструктуры Сумского горсовета Григория Яременко в сговоре с руководителем ООО «Научно-производственное предприятие «Проминвестбуд» для фиктивного выполнения...

Сумские остановки будут переставлять с места на место
10.05.2017 11:09

Сумские остановки будут переставлять с места на место

Департамент инфраструктуры города хочет, чтобы депутаты выделили еще 80 тысяч грн на ремонт остановок, о которых сам департамент забыл....

10.05.2017 08:49

Раньше лета новые остановки в Сумах не появятся

Сумские чиновники продолжают тянуть с установкой новых остановок....

03.05.2017 12:14

В Сумах потратят 2,6 миллиона на остановки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Евроостановки» по всему городу»....

24.04.2017 08:46

Сумчанам не стоит ждать увеличения остановок

Городские власти пока не занимаются вопросом увеличения количества остановок за счет бывших остановок «по требованию»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.