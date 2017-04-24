Опять ультиматум: через полтора месяца в Сумах должны появиться новые остановки Мэр Сум дал поручение за полтора месяца установить все остановки общественного транспорта, на которые уже выделены средства.

Александр Лысенко поднял вопрос об остановках сегодня, 29 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Это правильно, что вы убрали возле «МакДональдса» эти, так сказать, временные сооружения, - начал мэр. – Но там же повреждено покрытие, его нужно восстановить. Сколько вам нужно времени, чтобы поставить там остановки? Возле «МакДональдса» и на Горького «Сквер Чернобыльцев», в обе стороны.

- Полтора месяца, - ответил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Много. Три недели.

- Мало, эти остановки в титульных списках, деньги выделили, - попытался было возражать г-н Яременко.

- Три недели, садитесь. Будет эксперимент.

- Три недели это только срок выполнения работ. У нас проект будет только через неделю, - оправдывался чиновник.

- Если мы говорим про месяц, то не только про две остановки, а про все, которые есть в титульном списке, - сдался мэр. – Страшно?

- Страшно, не то слово.

- Хорошо, полтора месяца, но все. Вспомните, когда в прошлом году я давал распоряжение сделать остановки. Как хотите. Или вы, или остановки.

Он также напомнил предыдущее свое последнее китайское предупреждение Г.Яременко по тротуарам на ул. Набережная р. Стрелка, которые должны были начать делать с 1 мая, но так и не начали в срок. Тогда мэр также грозился уволить нерадивого чиновника, действиями которого он часто недоволен, но тот решил уйти в отпуск.