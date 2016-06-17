В 12-ом микрорайоне построят детсад

Об этом стало известно сегодня, 29 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.
- По детским садам. Мы в этом году сдаем «Яблоньку», - напомнил мэр Сум Александр Лысенко. – По «Соловушке», Юрий Николаевич, письма все написаны? Проект решения подготовлен?
- Да, все готово, - ответил директор департамента обеспечения ресурсных платежей г-н Клименко.
- СНАУ дал согласие передать «Соловушку» в коммунальную собственность или вернуть? Он же когда-то был нашим?
- Ведомственный, - уточнил заммэра Степан Пак.
- Ну, теперь будет коммунальный. И детский сад в 12-ом микрорайоне.
- Проектная документация готовится, - поднялся начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов.
- Будет «а-ля Яблунька» или проект какой-то другой?
- Я бы хотел «а-ля Яблунька».
- Вы посмотрите на земельный участок, который там между домами, где строит «Федорченко».
Об этом пишут на странице в фейсбуке мэра Сум Александр Лысенко....
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