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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29341

В 12-ом микрорайоне построят детсад

Управление капитального строительства и дорожного хозяйства готовит проект детсада в 12-ом микрорайоне г. Сумы.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.

- По детским садам. Мы в этом году сдаем «Яблоньку», - напомнил мэр Сум Александр Лысенко. – По «Соловушке», Юрий Николаевич, письма все написаны? Проект решения подготовлен?

- Да, все готово, - ответил директор департамента обеспечения ресурсных платежей г-н Клименко.

- СНАУ дал согласие передать «Соловушку» в коммунальную собственность или вернуть? Он же когда-то был нашим?

- Ведомственный, - уточнил заммэра Степан Пак.

- Ну, теперь будет коммунальный. И детский сад в 12-ом микрорайоне.

- Проектная документация готовится, - поднялся начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов.

- Будет «а-ля Яблунька» или проект какой-то другой?

- Я бы хотел «а-ля Яблунька».

- Вы посмотрите на земельный участок, который там между домами, где строит «Федорченко».

Общество Детсад в 12-ом микрорайне Детсады
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