Мэр Сум объяснил, почему маршрутки до сих пор по 3 гривны

Он ответил на вопрос сумского активиста Валерия Осадченко, который пришел на аппаратное совещание.
- Спасибо, что вы даете возможность сумчанам поездить по 3 гривны, - начал он. – Скажите, когда вы подпишите решения?
- Смотрите, решения подписаны, - ответил мэр. – Единственное, что они не опубликованы. Почему? Я хочу узнать, что у нас с увеличением выпуска троллейбусов в обычном режиме, не в пиковом, а в обычном. То есть, сколько у нс будет оставаться троллейбусов, и как у нас вышли новые автобусы, на каких маршрутах. Когда мы ожидаем приобретение еще 4 троллейбусов. И тогда мы будем принимать решение.
- Но по протоколу вы должны были… - пытался допытаться активист.
- Кому должен, я всем прощаю, - отшутился мэр. – В 5-дневный срок я должен был подписать эти решения или не подписать. И сейчас мы с нашим коммунальным предприятием («Электроавтотранс» - Ред.) и отделом транспорта прорабатываем вопрос максимального выпуска нашего коммунального транспорта. Нашим коммунальным транспортом мы должны нормально развиваться и конкурировать с частными перевозчиками.
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