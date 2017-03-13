Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00195

Сумские лучники отличились в Харькове

27-28 мая в Харькове прошли соревнования Всеукраинской универсиады по стрельбе из лука.

Сумские студенты выиграли целый ряд медалей.  Первые места в личных стрельбах заняли львовяне,  но студенты СумГПУ им. А. С. Макаренко Михаил Косташ и его супруга Лидия Сиченикова. Их однокашнца новокаховчанка Анастасия Павлова была третьей. В командах наши взяли также два золота.  Среди женщин – Анастасия Павлова,  Лидия Сичениковп и наша Полина Родионова из СумГУ.  среди мужчин – Михаил Косташ,  Алексей Гунбин и Никита Шишкин.

Одновременно с соревнованиями всеукраинской универсиады в Харькове проходил Кубок вызова. 

Сумчане завоевали на нем две бронзы.  Среди мужчин третьим был Валентин Куцый.  В команде он же вместе с Виктором Рубаном и львовянином Сергеем Антоновым также был третьим.

Спорт Стрельба из лука
view counter

По тематике

24.05.2017 15:29

Сумские лучники отличились в Бухаресте

16-21 мая в столице Румынии проходил второй этап Европейского Гран-при по стрельбе из лука....

11.05.2017 17:57

Сумские лучники среди «Олимпийских надежд»

4-8 мая во Львове прошел традиционный турнир по стрельбе из лука «Олимпийские надежды» среди кадетов и юниоров....

Сумской лучник отличился на Европейском гран-при
03.05.2017 09:39

Сумской лучник отличился на Европейском гран-при

23-29 апреля в Легнице (Польша) проходил первый этам Гран-при Европы по стрельбе из лука....

13.04.2017 08:30

Сумские лучники удачно отстрелялись на чемпионате Украины

7-12 апреля в Новой Каховке прошел командный чемпионат Украины по стрельбе из лука среди ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР....

Сумские студентки взяли «бронзу» чемпионата Европы
13.03.2017 18:16

Сумские студентки взяли «бронзу» чемпионата Европы

Украинские лучницы уступили француженкам в полуфинале, но сумели завоевать медали. выиграв у россиянок....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.