Сумские лучники отличились в Харькове 27-28 мая в Харькове прошли соревнования Всеукраинской универсиады по стрельбе из лука.

Сумские студенты выиграли целый ряд медалей. Первые места в личных стрельбах заняли львовяне, но студенты СумГПУ им. А. С. Макаренко Михаил Косташ и его супруга Лидия Сиченикова. Их однокашнца новокаховчанка Анастасия Павлова была третьей. В командах наши взяли также два золота. Среди женщин – Анастасия Павлова, Лидия Сичениковп и наша Полина Родионова из СумГУ. среди мужчин – Михаил Косташ, Алексей Гунбин и Никита Шишкин.

Одновременно с соревнованиями всеукраинской универсиады в Харькове проходил Кубок вызова.

Сумчане завоевали на нем две бронзы. Среди мужчин третьим был Валентин Куцый. В команде он же вместе с Виктором Рубаном и львовянином Сергеем Антоновым также был третьим.