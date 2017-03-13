Сумские лучники отличились в Харькове

Сумские студенты выиграли целый ряд медалей. Первые места в личных стрельбах заняли львовяне, но студенты СумГПУ им. А. С. Макаренко Михаил Косташ и его супруга Лидия Сиченикова. Их однокашнца новокаховчанка Анастасия Павлова была третьей. В командах наши взяли также два золота. Среди женщин – Анастасия Павлова, Лидия Сичениковп и наша Полина Родионова из СумГУ. среди мужчин – Михаил Косташ, Алексей Гунбин и Никита Шишкин.
Одновременно с соревнованиями всеукраинской универсиады в Харькове проходил Кубок вызова.
Сумчане завоевали на нем две бронзы. Среди мужчин третьим был Валентин Куцый. В команде он же вместе с Виктором Рубаном и львовянином Сергеем Антоновым также был третьим.
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