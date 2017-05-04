В мэрии создадут отдел контроля Мэр Сум выступил с инициативой создать в структуре горсовета отдел контроля за выполнением работ.

Об этом Александр Лысенко заявил сегодня, 29 мая, во время аппаратного совещания.

- У нас сейчас много нареканий на качество выполненных работ, - начал он. – Люди пишут нам, выкладывают фото в фейсбуке и т.д. Всех тревожит качество ремонта инженерных сетей в домах. У меня есть советник по такому вопросу, но на общественных началах. Поэтому создаем отдел контроля за выполнением ремонтных работ, реконструкции, капитального ремонта, который будет непосредственно подчинен городскому голове. Без его подписи никто не получит средства за выполненные работы. Будем лазить и по крышам, и по подвалам, смотреть на тротуарные объекты…