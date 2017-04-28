В Сумах отыграли 4-й тур хоккейного чемпионата

Игры проходили в детском парке «Сказка».
26 мая
Сборная Полтавской области - МСК «Сумчанка» Сумы 0:18
«ИФК СумГПУ» Сумы - ХК «Колос» Борисполь 0:3
ИФК «СумГПУ - Сб. Полтавкой обл. 5:2
МСК «Сумчанка» - «Колос» 3:2
Сб. Полтавской обл. - «Колос» 2:7
«ИФК СумГПУ» - МСК «Сумчанка» 1:5
После 4 туров у «Сумчанки» 48 очков, у «Колоса» - 34, у «ИФК» - 25, у полтавчанок – 12. Таким образом, «Сумчанка» де-факто чемпион, но остался еще один тур.
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