В сумских больницах продолжаются ремонты Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения.

В больнице № 1 продолжается проведение замены пола в урологическом отделении, а также ремонтные работы в кабинете хирурга поликлиники №1 и в палате ортопедо-травматологического отделения №1.

В больнице № 4 проводились ремонтные работы инфекционного отделения.

В больнице № 5 проводились текущие ремонты кабинета поликлиники, кабинета приемного отделения и ремонт фасада зданий.

В детской больнице Святой Зинаиды начаты работы по капитальному ремонту хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 400,0 тыс. грн), по капитальному ремонту больничного лифта поликлиники №1 по ул. Труда, 3 (сумма выделенных средств - 130,0 тыс. грн), по капитальному ремонту педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28.

В роддоме Пресвятой Девы Марии продолжается текущий ремонт кабинета психопрофилактики в женской консультации и палаты гинекологического отделения.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводился текущий ремонт кабинетов и ремонт первого этажа.