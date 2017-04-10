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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12169

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения.

В больнице № 1 продолжается проведение замены пола в урологическом отделении, а также ремонтные работы в кабинете хирурга поликлиники №1 и в палате ортопедо-травматологического отделения №1.

В больнице № 4 проводились ремонтные работы инфекционного отделения.

В больнице № 5 проводились текущие ремонты кабинета поликлиники, кабинета приемного отделения и ремонт фасада зданий.

В детской больнице Святой Зинаиды начаты работы по капитальному ремонту хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 400,0 тыс. грн), по капитальному ремонту больничного лифта поликлиники №1 по ул. Труда, 3 (сумма выделенных средств - 130,0 тыс. грн), по капитальному ремонту педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28.

В роддоме Пресвятой Девы Марии продолжается текущий ремонт кабинета психопрофилактики в женской консультации и палаты гинекологического отделения.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводился текущий ремонт кабинетов и ремонт первого этажа.

Общество Ремонт больниц
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Кино Планета Кино
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«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
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«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
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«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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