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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Молочную кухню вернут в Курский микрорайон через месяц

Такой срок поставил мэр Сум перед отделом здравоохранения.

Вопрос был поднят сегодня, 29 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Раньше молочная кухня в Курском микрорайоне была? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у и.о. начальника горотдела здравоохранения Елены Чумаченко.

- Пункт выдачи там был до 2014 года, - ответила она.

- Теперь будет в 2017-ом. Вопросы есть? – спросил мэр.

- Нет.

- Там нужны соответствующие средства для приведения его в надлежащее санитарное состояние, - откликнулся заммэра Степан Пак.

- Сколько времен нужно?

- Чтобы возобновить недели полторы-две, а чтобы привести в надлежащее санитарное состояние, нужно выделение средств, - ответил г-н Пак.

- Я понимаю, что ничего в этом мире бесплатно не бывает, но все-таки? – не унимался мэр. – Месяц, два, три?

- Давайте 2,5, - ответила г-жа Чумаченко.

- Давайте месяц, - отрезал мэр. – Не торжественно открываем, а торжественно работаем.

Общество Молочная кухня
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