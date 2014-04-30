Молочную кухню вернут в Курский микрорайон через месяц

Вопрос был поднят сегодня, 29 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Раньше молочная кухня в Курском микрорайоне была? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у и.о. начальника горотдела здравоохранения Елены Чумаченко.
- Пункт выдачи там был до 2014 года, - ответила она.
- Теперь будет в 2017-ом. Вопросы есть? – спросил мэр.
- Нет.
- Там нужны соответствующие средства для приведения его в надлежащее санитарное состояние, - откликнулся заммэра Степан Пак.
- Сколько времен нужно?
- Чтобы возобновить недели полторы-две, а чтобы привести в надлежащее санитарное состояние, нужно выделение средств, - ответил г-н Пак.
- Я понимаю, что ничего в этом мире бесплатно не бывает, но все-таки? – не унимался мэр. – Месяц, два, три?
- Давайте 2,5, - ответила г-жа Чумаченко.
- Давайте месяц, - отрезал мэр. – Не торжественно открываем, а торжественно работаем.
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