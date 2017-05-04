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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах патрульная полиция ищет инспекторов

С 1 июня начнется кампания по донабору инспекторов в патрульную полицию Сум.

Об этом сегодня, 29 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил старший инспектор отдела мониторинга управления патрульной полиции в г. Сумы Алексей Калюжный.

- С 1 июня начинается донабор в патрульную полицию в г. Сумы, - поделился он. – 56 вакансий. По всем справкам и информации можно обращаться в управление патрульной полиции на ул. Белопольское шоссе, 18/1. С 31 мая стартует рекламная кампания.

Право Патрульная полиция
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