В Сумах патрульная полиция ищет инспекторов С 1 июня начнется кампания по донабору инспекторов в патрульную полицию Сум.

Об этом сегодня, 29 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил старший инспектор отдела мониторинга управления патрульной полиции в г. Сумы Алексей Калюжный.

- С 1 июня начинается донабор в патрульную полицию в г. Сумы, - поделился он. – 56 вакансий. По всем справкам и информации можно обращаться в управление патрульной полиции на ул. Белопольское шоссе, 18/1. С 31 мая стартует рекламная кампания.