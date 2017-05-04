«До ближайшей больницы – 2 часа», – Деркач призвал Гройсмана исправить ошибку в создании госпитальных округов

Соответствующее обращение было инициировано на круглом столе по вопросам развития медицинского обслуживания народным депутатом Андреем Деркачем.
По словам Деркача, в Сумской должно быть создано 6, а не 4 госпитальных округа.
«В нашей области должно быть создано 6 округов. Если не будет Глуховского и Роменского округов, как предлагают некоторые представители местной власти, то значительная часть людей останется без какой-либо медицинской помощи. От самого отдаленного населенного пункта до больницы будет 100 километров. Это расстояние никак не одолеть за 60 минут», – отметил Андрей Деркач.
Андрей Деркач убежден, что в области должны быть созданы Сумской, Глуховский, Конотопский, Ахтырский, Роменский и Шосткинский госпитальные округа.
«Я буду отстаивать на уровне центральной власти создания именно 6, а не 4 округов», - заявил Деркач.
Обращение к Гройсману поддержали все участники круглого стола. К инициативе Андрея Деркача присоединился также и мэр Глухова Мишель Терещенко.
Как известно, госпитальный округ предусматривает функциональное объединение учреждений здравоохранения, обеспечивает предоставление вторичной (специализированной) медицинской помощи населению этой территории. В состав госпитального округа должны входить как минимум одна многопрофильная больница интенсивного лечения первого и/или второго уровня и другие учреждения здравоохранения.