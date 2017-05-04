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Сумские машиностроители посетили выпускной вечер в Правдинской школе-интернате

В минувшую пятницу в Украине прозвучал последний звонок для теперь уже бывших старшеклассников, которые начинают делать пока что не уверенные, но самостоятельные шаги во взрослой жизни. Прощались 26 мая с родными стенами и ученики Правдинской школы-интерната, находящейся в Великописаревском районе. Сотрудники ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» не могли пропустить этот трогательный момент, отправившись в гости к своим подшефным.

По словам председателя женского совета Сумского НПО – координатора поездки Марины Семчук, галерею выпускников данного учебного заведения в 2017 году пополнили девять учеников. Предприятие совместно с профсоюзом «Машметалл» подготовили для всех них подарки. Не меняя правил, установленных много лет назад, каждому досталась символическая дорожная сумка, наполненная необходимыми вещами. В набор вошли спортивные костюмы, кроссовки, футболки, белье и т.п. 

Хотя основное внимание уделялось виновникам торжества, однако без презентов никто не остался. В частности, детям закупили чешки, ткань для пошива костюмов, а самым маленьким – еще и кроссовки. Помимо этого, был организован сладкий стол. Чтобы привезти как можно больше нужного, к традиционной общезаводской благотворительной акции «Помоги правдинцам» с энтузиазмом присоединились и сумские машиностроители.

«Приятно работать рядом с людьми, которые без лишнего напоминания готовы поделиться чем-то с другими. Несмотря на непростые времена, удалось собрать немало добротных вещей, которые обязательно пригодятся воспитанникам школы-интерната и в быту, и в учебе», – говорит Марина Васильевна.

Искренними словами отблагодарили правдинцы и шефов-заводчан, которые заботились о них как о собственных детях. «Они предстали перед нами красивыми, взволнованными, полными надежд и ожиданий. До сих пор сложно поверить, что наши птенчики выросли и вот-вот разлетятся кто куда по белу свету. Мы их помним еще совсем маленькими мальчиками и девочками. Такими они для нас останутся и в дальнейшем, сколько бы лет не прошло. Знаем из собственного опыта, ведь для сотрудников нашего подразделения это уже второй выпускной класс, которым целенаправленно занимались», – растроганно говорит профсоюзный лидер цеха №20 Татьяна Волкова.

С завершением выпускного бала ни в коем случае не заканчивается забота о тех, кто там остался. Следующая встреча сумских машиностроителей с подшефными малышами состоится уже через несколько месяцев. Визит запланирован на осень – ко Дню учителя. 

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