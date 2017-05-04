В Сумах прокуроры играли в футбол Четыре команды соревновались в отборочном туре турнира по мини-футболу за «Кубок Генерального прокурора Украины».

В субботу, 27 мая, на базе ФЦ «Барса» сборные команды органов прокуратуры по Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей соревновались в отборочном туре за «Кубок Генерального прокурора Украины».

Упорная борьба закончилась с такими результатами:

Полтава - Запорожье 2:0;

Сумы - Днепр 1:1

Днепр - Запорожье 4:1

Сумы - Полтава 5:2

Сумы – Запорожье 3:3

Днепр - Полтава 5:3

Команда прокуратуры Сумской области, не проиграв ни одной игры, уступила только игрокам сборной команды Днепропетровской области по количеству набранных очков. Так что довольствовалась почетным вторым местом. За кубок Генерального прокурора Украины в финале продолжит соревнования сборная прокуратуры Днепропетровской области, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.