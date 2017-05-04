Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11344

В Сумах прокуроры играли в футбол

Четыре команды соревновались в отборочном туре турнира по мини-футболу за «Кубок Генерального прокурора Украины».

В субботу, 27 мая, на базе ФЦ «Барса» сборные команды органов прокуратуры по Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей соревновались в отборочном туре за «Кубок Генерального прокурора Украины».

Упорная борьба закончилась с такими результатами:

Полтава - Запорожье 2:0;

Сумы - Днепр 1:1

Днепр - Запорожье 4:1

Сумы - Полтава 5:2

Сумы – Запорожье 3:3

Днепр - Полтава 5:3

Команда прокуратуры Сумской области, не проиграв ни одной игры, уступила только игрокам сборной команды Днепропетровской области по количеству набранных очков. Так что довольствовалась почетным вторым местом. За кубок Генерального прокурора Украины в финале продолжит соревнования сборная прокуратуры Днепропетровской области, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Прокуратура Футбол
view counter

По тематике

Вчера 09:51

«Нефтяник» расписал мировую с аутсайдером

Ахтырский «Нефтяник-Укрнефть» 27 мая играл в гостях с ФК «Тернополь»....

26.05.2017 10:07

СНАУ выиграл областную универсиаду

23-25 мая в Сумах прошли соревнования студенческой универсиады по футболу....

26.05.2017 08:54

Сумские школьники вышли в финал «Кожаного мяча»

В Сумах завершились зональные соревнования турнира «Кожаный мяч» среди спортсменов 2004 года рождения....

25.05.2017 12:00

«Барса» обыграла лидера

24 мая сумская «Барса» принимала «Черкасский Днепр» в рамках 18-го тура чемпионат Украины по футболу в первой лиге U19....

Сумчанка будет работать на Евро-2017
24.05.2017 14:12

Сумчанка будет работать на Евро-2017

Определились арбитры, которые будут работать на финальной части женского Евро-2017....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.