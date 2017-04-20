В Конотопе открыли памятный знак погибшим в российско-украинской войне

Открытие монумента памяти героев состоялось в рамках всеукраинской акции «Память нации», во время которой активисты в разных городах Украины устанавливают памятные кресты в честь героев нашего времени - бойцов, которые отдали жизнь за Родину в российско-украинской войне.
Вместе с представителями Гражданского Корпуса почтить память героев собрались жители города, представители власти, общественных организаций, пишет ТопКонотоп.
Распоряжением городского головы Конотопа Артема Семенихина был уволен с должности директора КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Евгений Кондратьев....
Активисты «Украинского выбора» готовились создать «Сумскую народную республику». Об этом в интервью «Еспресо» заявил мэр Конотопа Артем Семенихин....
26 апреля в помещении Конотопского горсовета состоялось собрание патриотических сил, организаций, объединений, депутатов городского совета и общественных активистов из-за обострения...
Мэр Конотопа Артем Семенихин сорвал собрание сторонников движения "Украинский выбор", лидером которого является кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор...
Депутаты Конотопского городского совета проголосовали за проект решения о роспуске исполнительного комитета....