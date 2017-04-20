В Конотопе открыли памятный знак погибшим в российско-украинской войне 27 мая на перекрестке улиц Коновальца и Амосова в Конотопе состоялся митинг по случаю открытия памятника воинам, отдавшим жизнь за Украину.

Открытие монумента памяти героев состоялось в рамках всеукраинской акции «Память нации», во время которой активисты в разных городах Украины устанавливают памятные кресты в честь героев нашего времени - бойцов, которые отдали жизнь за Родину в российско-украинской войне. Вместе с представителями Гражданского Корпуса почтить память героев собрались жители города, представители власти, общественных организаций, пишет ТопКонотоп.