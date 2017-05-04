Горе-вор, пытаясь скрыть наркотики, выпил содержимое шприца

Экипаж патрульных получил сообщение о том, что на предприятии на улице Харьковской, охрана задержала 3 граждан, которые пытались похитить металлолом.
Прибыв на место происшествия, охранники объяснили, что во время обследования территории предприятия услышали шум в одном из складов. Зайдя туда, они обнаружили группу людей, которые пытались похитить металлолом. Охранники задержали неизвестных.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
Как выяснилось, граждане приехали на автомобиле, на котором в дальнейшем и собирались вывезти похищенное. Один из задержанных сообщил, что это его транспортное средство, документы на авто, по его словам, лежали в бардачке.
Стражи порядка попросили предоставить их для проверки. Когда мужчина начал искать документы, то полицейские заметили, что он очень нервничает и пытается что-то скрыть в бардачке.
Патрульные попросили, чтобы он достал все вещи оттуда. В это время 25-летний гражданин взял в руки 2 шприца, содержание одного из которых резко выдавил в рот. В дальнейшем инспекторы применили к нему наручники. Также, в автомобиле были обнаружены две биты. Сейчас по всем фактам проводится проверка.
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