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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20133

Под Сумами нашли артснаряд

28 мая местным жителем в лесу в с. Токари был обнаружен 122 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Об опасной находке проинформированы де журного Сумского РОП ГУНП в Сумской области и дана заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Помните: такая взрывчатка, несмотря на размеры и значительный возраст, крайне опасна. В подобных случаях необходимо быть очень осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его извлечь и перенести. О находке необходимо срочно сообщить в полицию или непосредственно Службу спасения по телефону «101».

Напомним, что работы по обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Боеприпасы
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