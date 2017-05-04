Под Сумами нашли артснаряд

Об опасной находке проинформированы де журного Сумского РОП ГУНП в Сумской области и дана заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).
Помните: такая взрывчатка, несмотря на размеры и значительный возраст, крайне опасна. В подобных случаях необходимо быть очень осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его извлечь и перенести. О находке необходимо срочно сообщить в полицию или непосредственно Службу спасения по телефону «101».
Напомним, что работы по обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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