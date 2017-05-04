Сумские пограничники нашли у молдаванина амфетамин В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу психотропного вещества.

Осматривая легковой автомобиль марки «Рено» молдавской регистрации, на котором в Украину въезжали граждане Молдовы, пограничный наряд в кошельке одного из пассажиров обнаружил полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета весом около 3 граммов.

36-летний молдаванин объяснил правоохранителям, что данный порошок является психотропным веществом «амфетамин».

Обнаруженное вещество изъято в установленном порядке для проведения экспертизы, а самого мужчину передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейших мероприятий и принятия соответствующего правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.