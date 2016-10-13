В Сумах соревновались юные кинологи Открытый Чемпионат по многоборью со служебными собаками «Юный кинолог» проводился под патронатом Национальной полиции.

Спортивный праздник оказался не только интересным, но и очень зрелищным. Этому способствовали хорошая солнечная погода, бодрое настроение и нацеленность на победу участников Чемпионата. Организаторы мероприятия сделали все возможно для того, чтобы и спортсмены, и зрители получили от Чемпионата только положительные эмоции и богатые впечатления.

Открылись соревнования парадом юных кинологов: тридцать шесть участников из 16 областей Украины вместе со своими любимцами прошли перед трибунами зрителей.

После торжеств выступили курсанты Сумского государственного лицея с усиленной физической подготовкой «Сумской кадетский корпус» имени И.Г.Харитоненка с показательной программой, продемонстрировав свою физическую подготовку, приёмы самозащиты и элементы акробатики.

Затем начались непосредственно сами соревнования. Юные кинологи со своими любимцами различных пород - охотничьих, служебных и декоративных, демонстрировали свои навыки в преодолении полосы препятствий (аджилити), курса послушания и защитном деле. Каждое выступление сопровождалось одобрительными криками с трибун и громкими аплодисментами.

Однако наибольшую симпатию и самую горячую любовь среди зрителей получила самая юная участница Чемпионата - пятилетняя Лиза Шинкарева, со своими четырьмя воспитанниками принявшая участие почти во всех видах соревнований.

Рядом со стадионом, на котором шли созтязания, для всех интересующихся работники спецподразделения НПУ «Корд» развернули экспозицию техники, оружия и защитного снаряжения, которыми пользуются при выполнении служебных и боевых задач, сотрудники патрульной полиции показывали служебный автомобиль.

Кроме того, для зрителей и болельщиков работала полевая кухня, и все желающим имели возможность попробовать гречневую кашу с мясом и насладиться настоящим украинским чаем, заваренным на травах - мяте, мелиссе и др.

По итогам соревнований в командном первенстве победила команда сумчан - именно они поднялись на первое место почетного пьедестала. Второе место заняла команда Днепропетровской области, «бронзу» завоевали представители Кировоградской области. В целом же ни один из спортсменов не остался без награды, подарки и благодарности за подготовку команд получили также и тренеры участников.

Однако, как отмечает председатель Сумской областной государственной администрации Николай Клочко, из рук которого получали награды призеры и победители, главное в подобных спортивных мероприятиях даже не сами соревнования или победы, а реальная работа и обучение молодого подрастающего поколения. «Воспитывается не только любовь к животным, но и навыки их дрессировки, навыки в конкретной работе. Развитие кинологической службы невозможно, если молодежь не подхватит тот опыт, который уже наработан предыдущими поколениями».

Остались довольны все: и организаторы чемпионата, и его участники, и зрители. Говорят - такие мероприятия интересны, познавательные и зрелищные. А кроме того, дают возможность современной молодежи проявить себя в хорошем добром деле, быть сильными, целеустремленными и ответственными. Поэтому вполне искренне надеются, что соревнования юных кинологов станут традиционными, и с нетерпением ожидают встречи в следующем году, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.