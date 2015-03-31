Почти половина всех детей Сумщины будут отдыхать в летних лагерях

«По прогнозам, в 2017 году на летнюю оздоровительную кампанию будет привлечено 28,3 миллиона гривен, что на 5,5 миллиона больше, чем в прошлом году. Поэтому и детей мы сможем оздоровить больше. Этим летом 48% всех детей области будут отдыхать в летних лагерях», - сообщил Дмитрий Лантушенко.
По его словам, нынешняя летняя оздоровительная кампания имеет свои нововведения. Так, Сумщина остается единственной областью, где распределяются средства областного бюджета пропорционально количеству детей, проживающих в районах. Кроме того, в 2017 году впервые средства были распределены не только пропорционально количеству детей школьного возраста, но и пропорционально средствам местных бюджетов, предусмотренных на приобретение соответствующих услуг в соотношении 75% к 25%.
«В прошлом году Сумщина была в пятерке областей, где было оздоровлено 100% детей участников антитеррористической операции. В этом году, я уверен, мы эту динамику продолжим, - отметил начальник управления молодежи и спорта. - Приоритетным направлением остается оздоровление и отдых детей, родители которых погибли в зоне АТО, на побережье Черного и Азовского морей».
Всего в области в течение летней оздоровительно-отпускной кампании будет работать 22 загородных учреждения оздоровления и отдыха, 1 детское учреждение санаторного типа, а также 2 детских учреждения палаточного типа - Сумской областной загородный заведение оздоровления и отдыха - лагерь «Сузір’я» (планируется провести 7 тематических смен) и «Загородное заведение оздоровления и отдыха «Літо мужчності». Эти лагеря внесены в государственный реестр детских учреждений оздоровления и отдыха, в них планируется оздоровить 11 713 детей. Большинство детских учреждений оздоровления и отдыха в Сумской области начнут свою работу с 10 июня 2017 года.
Кроме того, летом в области будут функционировать 675 образовательных учреждений оздоровления и отдыха, в том числе 235 - языковых лагерей, к работе в которых планируется привлечь более 9000 детей.
«По результатам всеукраинского конкурса «GoCamp 2017» отобрано 611 учебных заведений из всех регионов Украины, из них 29 учебных заведений Сумской области (в прошлом году - . В этих лагерях будут работать иностранные волонтеры - носители языка», - сообщила Елена Попова.
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