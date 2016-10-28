За создание новых школ на Сумщине заплатит ГФРР Сумщина планирует привлечь средства ГФРР на создание новых украинских школ в области.

Об этом во время аппаратного совещания главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко сообщил его первый зам Александр Марченко.

По его словам, 25 мая состоялось заседание межведомственной комиссии Министерства регионального развития для оценки и отбора инвестиционных программ и проектов областного развития, могут реализовываться за счет средств ГФРР.

«Сейчас отобраны 5 проектов из Сумской области, которые будут финансироваться за счет ГФРР. Четыре из них - спортивного направления на общую сумму более 12 млн гривен и один проект - канализации центральной части города Ромны на сумму 700 000 гривен. Последний проект переходит с прошлого года на дофинансирование», - отметил Александр Марченко.

Всего на рассмотрение областной комиссии облгосадминистрации было подано более 300 проектов на общую сумму - более полумиллиарда гривен. Однако в межведомственную комиссию Минрегионстроя Сумщина подала только 10 проектов.

«Главной причиной этого является то, что мы позволили заявителям, которые сегодня инициируют создание новых украинских школ на территории области, подать именно их проекты, направленные на реконструкцию школ, - сообщил чиновник. - 30-31 мая, надеюсь, мы поставим точку в этом вопросе и подадим эти проекты на рассмотрение межведомственной комиссии, где 8 июня состоится следующий этап утверждения региональных проектов».