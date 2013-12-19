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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09228

Прокуратура хочет вернуть 1600 квадратов в Киеве «Свеме»

Прокуратура Сумской области обратилась в суд в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины, регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Сумской области, открытого акционерного общества «Акционерная компания «Свема» к физическим лицам об истребовании недвижимого имущества из незаконного владения.

Прокуратурой установлено, что во время приватизации в 2001 году ОАО «АК «Свема» в его уставный капитал передано трехэтажное здание находится в Киеве, общей площадью 1685 кв м и стоимостью почти 13 млн грн.

Вместе с тем, в результате противоправных действий бывшего руководства общества, при отсутствии соответствующих согласований уполномоченных органов власти, указанный объект недвижимости в 2003 году отчужден третьим лицам. В настоящее время после многочисленных перепродаж указанное государственное имущество находится в незаконном владении трех физических лиц.

Как сообщил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр Рубан, прокуратура настаивает на восстановлении контроля над указанным недвижимым имуществом, которое должно быть возвращено на баланс ОАО «АК «Свема». Судебный процесс в настоящее время продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Свема
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