На Белопольщине поймали «кладбищенского» вандала

Сообщение о вандализме на кладбище в г. Ворожба в полицию поступили сразу от нескольких жителей Белопольского района, которые жаловались на злоумышленника, что изувечил могилы их умерших родственников.
Работники полиции сразу начали поиски подозреваемого. А вскоре задержали ранее судимого за совершение подобных преступлений 66-летнего мужчину.
В содеянном он сознался. Злоумышленник рассказал, что не хватало денег на жизнь, в частности на водку. Обворовывать кладбища ходил поздно вечером. Демонтировал исключительно металлические кресты, украшенные металлическими кольцами, металлические надгробия, уголки из-под памятников, металлические трубы, прутья из оград на могилах, чем нанес значительных моральных и финансовых убытков.
В полиции уже доказали причастность злоумышленника к совершению им пяти преступлений. Ему объявили подозрение по ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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