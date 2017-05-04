На Белопольщине поймали «кладбищенского» вандала Чтобы раздобыть деньги на спиртное, ранее судимый 66-летний житель г.Ворожба Белопольского района обворовывал местное кладбище.

Сообщение о вандализме на кладбище в г. Ворожба в полицию поступили сразу от нескольких жителей Белопольского района, которые жаловались на злоумышленника, что изувечил могилы их умерших родственников.

Работники полиции сразу начали поиски подозреваемого. А вскоре задержали ранее судимого за совершение подобных преступлений 66-летнего мужчину.

В содеянном он сознался. Злоумышленник рассказал, что не хватало денег на жизнь, в частности на водку. Обворовывать кладбища ходил поздно вечером. Демонтировал исключительно металлические кресты, украшенные металлическими кольцами, металлические надгробия, уголки из-под памятников, металлические трубы, прутья из оград на могилах, чем нанес значительных моральных и финансовых убытков.

В полиции уже доказали причастность злоумышленника к совершению им пяти преступлений. Ему объявили подозрение по ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.