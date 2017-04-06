В Сумах прогнозируют непогоду Завтра, 30 мая, в Сумах и области ожидаются дожди, грозы и порывы ветра.

Об этом сообщает отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на прогноз областного центра по гидрометеорологии.

Метеорологи информируют о том, что 30 мая в Сумах будет кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 23-25 градусов.

Ветер западный 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.