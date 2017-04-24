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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0992

Сумчане просят больше остановок на Барановке

В пятницу, 26 мая, секретарь городского совета Андрей Баранов провел личный прием граждан.

Трое горожан, которые в этот день пришли на прием, обратились относительно определения и обустройства дополнительных остановок общественного транспорта по ул. Барановская, 153 и 136.

Андрей Баранов поручил начальнику отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергею Яковенко рассмотреть возможность обустройства остановки общественного транспорта в указанных местах.

Напомним, сам С.Яковенко говорил, что в районах одноэтажной застройки расстояние между остановками предусмотрено на уровне 600-800 м.

Общество Остановки
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