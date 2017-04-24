Сумчане просят больше остановок на Барановке

Трое горожан, которые в этот день пришли на прием, обратились относительно определения и обустройства дополнительных остановок общественного транспорта по ул. Барановская, 153 и 136.
Андрей Баранов поручил начальнику отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергею Яковенко рассмотреть возможность обустройства остановки общественного транспорта в указанных местах.
Напомним, сам С.Яковенко говорил, что в районах одноэтажной застройки расстояние между остановками предусмотрено на уровне 600-800 м.
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