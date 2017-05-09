Пограничники обнаружили автомобиль, который находится в розыске

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «Chevrolet Epica» под управлением нашего соотечественника. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство сработала база данных Интерпола.
В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в учете похищенных автомобилей Генерального секретариата Интерпола с февраля 2015 года.
Сейчас по данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола в г. Киев, а транспортное средство 2007 года выпуска установленным порядком передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через...
24 мая в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в двух случаях...
Пограничники Сумщины в рамках проведения пограничным ведомством акции «На пути к добропорядочности» в очередной раз зафиксировали попытку втягивания персонала в...
На Сумщине в пунктах контроля «Хутор-Михайловский» и «Конотоп» пытались подкупить пограничников....
На Сумщине пограничники задержали украинца, который пытался переправить в Россию крупный рогатый скот....