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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:28192

Пограничники обнаружили автомобиль, который находится в розыске

Пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда обнаружили транспортное средство, которое разыскивался Интерполом.

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «Chevrolet Epica» под управлением нашего соотечественника. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство сработала база данных Интерпола.

В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в учете похищенных автомобилей Генерального секретариата Интерпола с февраля 2015 года.

Сейчас по данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола в г. Киев, а транспортное средство 2007 года выпуска установленным порядком передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Пограничники
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