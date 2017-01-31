Профессор Йозеф Хабер стал «Почетным доктором СумГУ»

Диплом и мантию «Почетного доктора СумГУ» профессору Хаберу вручил проректор по научно-педагогической работе, международной деятельности и технического обеспечения, кандидат физико-математических наук, доцент Владимир Любчак.
Благодаря усилиям профессора Хабера студенты и преподаватели получили возможность стажироваться, обмениваться опытом, участвовать в научных конференциях и проектах не только в Польше, но и других странах Европы. Йозеф Хабер сделал очень много и для установления образовательных, культурных, научных связей между г. Сумы и польскими городами. Оценив заслуги господина Хабера, город в 2013 году наградил его знаком «За заслуги перед городом 3-й степени», сообщает сайт вуза.
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