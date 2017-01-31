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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Профессор Йозеф Хабер стал «Почетным доктором СумГУ»

24 мая в учебно-научном институте бизнес-технологий «УАБД» Сумского государственного университета состоялись торжества в связи с присвоением звания «Почетный доктор Сумского государственного университета» экономисту, политологу, почетному профессору университета Жана Моне Европейского Союза, почетному профессору Украинской академии банковского дела, иностранному член-корреспонденту Академии геополитики в Париже, доктору экономических наук Йозефу Хаберу.

Диплом и мантию «Почетного доктора СумГУ» профессору Хаберу вручил проректор по научно-педагогической работе, международной деятельности и технического обеспечения, кандидат физико-математических наук, доцент Владимир Любчак.

Благодаря усилиям профессора Хабера студенты и преподаватели получили возможность стажироваться, обмениваться опытом, участвовать в научных конференциях и проектах не только в Польше, но и других странах Европы. Йозеф Хабер сделал очень много и для установления образовательных, культурных, научных связей между г. Сумы и польскими городами. Оценив заслуги господина Хабера, город в 2013 году наградил его знаком «За заслуги перед городом 3-й степени», сообщает сайт вуза.

Общество Йозеф Хабер Почетный доктор СумГУ
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«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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