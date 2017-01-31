Профессор Йозеф Хабер стал «Почетным доктором СумГУ» 24 мая в учебно-научном институте бизнес-технологий «УАБД» Сумского государственного университета состоялись торжества в связи с присвоением звания «Почетный доктор Сумского государственного университета» экономисту, политологу, почетному профессору университета Жана Моне Европейского Союза, почетному профессору Украинской академии банковского дела, иностранному член-корреспонденту Академии геополитики в Париже, доктору экономических наук Йозефу Хаберу.

Диплом и мантию «Почетного доктора СумГУ» профессору Хаберу вручил проректор по научно-педагогической работе, международной деятельности и технического обеспечения, кандидат физико-математических наук, доцент Владимир Любчак.

Благодаря усилиям профессора Хабера студенты и преподаватели получили возможность стажироваться, обмениваться опытом, участвовать в научных конференциях и проектах не только в Польше, но и других странах Европы. Йозеф Хабер сделал очень много и для установления образовательных, культурных, научных связей между г. Сумы и польскими городами. Оценив заслуги господина Хабера, город в 2013 году наградил его знаком «За заслуги перед городом 3-й степени», сообщает сайт вуза.