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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Копы остановили пьяного водителя-рекордсмена

27 мая, около 14 часов, патрулируя территорию возле базы отдыха в Заречном районе, экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-21063, водитель которого нарушил ПДД.

44-летний водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование, которое проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у мужчины 3,55 промилле алкоголя. Указанный результат почти в 18 раз превышает допустимую норму.

Инспекторы составили на него админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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