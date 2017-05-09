Копы остановили пьяного водителя-рекордсмена

44-летний водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование, которое проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у мужчины 3,55 промилле алкоголя. Указанный результат почти в 18 раз превышает допустимую норму.
Инспекторы составили на него админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
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