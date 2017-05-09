Копы остановили пьяного водителя-рекордсмена 27 мая, около 14 часов, патрулируя территорию возле базы отдыха в Заречном районе, экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-21063, водитель которого нарушил ПДД.

44-летний водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование, которое проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у мужчины 3,55 промилле алкоголя. Указанный результат почти в 18 раз превышает допустимую норму.

Инспекторы составили на него админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.