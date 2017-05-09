«Барса» проиграла в Мукачево 28 мая в Мукачево состоялся первый матч плей-офф первой лиги ДЮФЛУ U-19 между местной командой «Мункач» и «Барса» (Сумы).

С первых минут подопечные Александра Игумнова и Попова Валерия создали несколько моментов у ворот хозяев. Однако уже на 9-ой минуте мукачевцы забили первый гол. До конца тайма счет не изменился.

После перерыва игра была переведена в центральную зону, где стало больше позиционной борьбы и верховых передач. Было еще несколько моментов у ворот обеих команд, но последнюю точку в этом матче поставили снова хозяева. В конце второго тайма игроки «Барсы» допустили ошибку, которая была реализована.

Решающая игра состоится уже 2 июня в Сумах на поле футбольного центра «Барса». Начало в 16.00.