«Барса» проиграла в Мукачево

С первых минут подопечные Александра Игумнова и Попова Валерия создали несколько моментов у ворот хозяев. Однако уже на 9-ой минуте мукачевцы забили первый гол. До конца тайма счет не изменился.
После перерыва игра была переведена в центральную зону, где стало больше позиционной борьбы и верховых передач. Было еще несколько моментов у ворот обеих команд, но последнюю точку в этом матче поставили снова хозяева. В конце второго тайма игроки «Барсы» допустили ошибку, которая была реализована.
Решающая игра состоится уже 2 июня в Сумах на поле футбольного центра «Барса». Начало в 16.00.
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