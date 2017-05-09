В Шостке горел компьютерный магазин

В час ночи в службу «101» позвонил прохожий, сообщив о возгорании. Сработала и пожарная сигнализация. Прибывшие на место работники госслужбы охраны пытались потушить огонь самостоятельно и тоже сообщили в пожарную службу.
По прибытию пожарные спасатели увидели, что горит помещение изнутри. Быстро попасть внутрь мешала двойная дверь – металлическая решетка и пластиковая дверь. Тем не менее, пожарным спасателям понадобилось чуть больше 20 минут, чтобы ликвидировать пожар.
Вероятной причиной возгорания стало замыкание электропроводки. На ночь оставили включенными охлаждающие вентиляторы, перегрелась обмотка и произошло короткое замыкание сети, загорелся пластиковый корпус вентилятора. В результате сгорела пластиковая дверь, возле которой был вентилятор, огонь повредил пластиковый подвесной потолок.
Ущерб подсчитывается, пишет shostka.info.
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