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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54215

В Шостке горел компьютерный магазин

Пожар произошел 29 мая в компьютерном магазине по ул. Свободы, 45 в Шостке.

В час ночи в службу «101» позвонил прохожий, сообщив о возгорании. Сработала и пожарная сигнализация. Прибывшие на место работники госслужбы охраны пытались потушить огонь самостоятельно и тоже сообщили в пожарную службу.

По прибытию пожарные спасатели увидели, что горит помещение изнутри. Быстро попасть внутрь мешала двойная дверь – металлическая решетка и пластиковая дверь. Тем не менее, пожарным спасателям понадобилось чуть больше 20 минут, чтобы ликвидировать пожар.

Вероятной причиной возгорания стало замыкание электропроводки. На ночь оставили включенными охлаждающие вентиляторы, перегрелась обмотка и произошло короткое замыкание сети, загорелся пластиковый корпус вентилятора. В результате сгорела пластиковая дверь, возле которой был вентилятор, огонь повредил пластиковый подвесной потолок.

Ущерб подсчитывается, пишет shostka.info.

Право Пожар Шостка
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