Сумчан предупреждают о псевдокоммунальщиках КП «Горводоканал» сообщает о случаях, когда квартирные грабители выдают себя за работников коммунальных служб и пытаются попасть в чей-то дом.

Если к Вам пришло лицо, которое назвалось работником водоканала, в первую очередь, попросите его предъявить удостоверение. В случае отказа от предоставления указанного документа или при его отсутствии - сообщайте о таких фактах правоохранителей. Обратите внимание на то, что контролеры одеты в жилеты КП «Горводоканал».

Если вы ожидаете выполнения заявки (распломбирование / опломбирование, контрольная сверка показателей, обследования водомерного узла учета), перед приходом вам обязательно перезвонят или письмом сообщат дату и время визита представителя КП «Горводоканал», сообщает пресс-служба КП.

Подчеркиваем, что такие работы как контрольная сверка показателей, обследования водомерного узла учета, плановое распломбирование / опломбирования (при первичной установке счетчика или после его периодической поверки) - осуществляются бесплатно с составлением актов в вашем присутствии.

Уточнить и проверить информацию о личности, которая представляется работником КП «Горводоканал», можно по телефонному номеру 700-150, говорится в сообщении.