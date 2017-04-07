Сумчан предупреждают о псевдокоммунальщиках

Если к Вам пришло лицо, которое назвалось работником водоканала, в первую очередь, попросите его предъявить удостоверение. В случае отказа от предоставления указанного документа или при его отсутствии - сообщайте о таких фактах правоохранителей. Обратите внимание на то, что контролеры одеты в жилеты КП «Горводоканал».
Если вы ожидаете выполнения заявки (распломбирование / опломбирование, контрольная сверка показателей, обследования водомерного узла учета), перед приходом вам обязательно перезвонят или письмом сообщат дату и время визита представителя КП «Горводоканал», сообщает пресс-служба КП.
Подчеркиваем, что такие работы как контрольная сверка показателей, обследования водомерного узла учета, плановое распломбирование / опломбирования (при первичной установке счетчика или после его периодической поверки) - осуществляются бесплатно с составлением актов в вашем присутствии.
Уточнить и проверить информацию о личности, которая представляется работником КП «Горводоканал», можно по телефонному номеру 700-150, говорится в сообщении.
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