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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 11:201198

Расстрелянный сегодня в Киеве оказался экс-кандидатом в нардепы от Сумщины

Сегодня, 30 мая, в Киеве убит уроженец Ахтырского района Виктор Панков.

Убийство произошло ориентировочно в 08:30 вблизи ТЦ "Алладин" по ул. Гришко. Неизвестный совершил выстрелы в прохожего из автомобиля Audi. Пешеход погиб на месте.

"При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения. С места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9 мм. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев", - заявили в полиции.

Погибший, по информации источников, - Виктор Панков, 1968 года, бывший топ-менеджер "Укрспирта".

В 2014 году он баллотировался в Верховную Раду Украины по 162-му округу.

В то время он был заместителем гендиректора по юридическим вопросам ГП «Укрспирт».

 
Право Виктор Панков Убийство
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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