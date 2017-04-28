Расстрелянный сегодня в Киеве оказался экс-кандидатом в нардепы от Сумщины Сегодня, 30 мая, в Киеве убит уроженец Ахтырского района Виктор Панков.

Убийство произошло ориентировочно в 08:30 вблизи ТЦ "Алладин" по ул. Гришко. Неизвестный совершил выстрелы в прохожего из автомобиля Audi. Пешеход погиб на месте.

"При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения. С места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9 мм. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев", - заявили в полиции.

Погибший, по информации источников, - Виктор Панков, 1968 года, бывший топ-менеджер "Укрспирта".

В 2014 году он баллотировался в Верховную Раду Украины по 162-му округу.

В то время он был заместителем гендиректора по юридическим вопросам ГП «Укрспирт».