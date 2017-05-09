В Сумах отремонтируют школу за 20 миллионов Фирма «Тимвел» окажет услуги по реконструкции здания школы по заказу Сумского горсовета на сумму более 20,6 млн грн.

5 мая 2017 года управление жилищно-капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета провело конкурс на услуги по реконструкции строения коммунального учреждения СОШ I-III ступеней №22 по ул. Ковпака, 57, через систему электронных закупок «Prozorro». По результатам было акцептировано предложение ЧФ «Тимвел» с суммой закупки более 20,6 миллионов гривен.

Всего в аукционе принимали участие 3 компании – ЧФ «Тимвел», ООО «Управляющая компания «Комэнерго-Сумы» и ООО «Универсалбуд-В». Ожидаемая стоимость реконструкции была 24 495 079,20 грн.

По результатам конкурса был заключен договор на услуги по реконструкции строения коммунального учреждения СОШ I-III ступеней №22 по ул. Ковпака, 57, с ЧФ «Тимвел» на сумму 20 643 750 гривен.

ЧФ «Тимвел» создано в апреле 1996 года. Единственным основателем предприятия значится Александр Тимчук, который был депутатом горсовета в 2010-2015 гг. от партии «Рідне місто». В 2015 году баллотировался от БПП «Солідарність».