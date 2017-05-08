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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29152

Сумской бегун стал вторым в Днепровском полумарафоне

28 мая в Днепре прошел INTERPIPE Dnipro Half Marathon.

В соревнованиях приняли участие более 2500 участников из 13 стран, которые участвовали в самом длинном забеге на 21092,5 м, а также на 100, 500, 1000 м среди детей и на 2 км, 5 км и 10 км среди взрослых.

Абсолютным победителем INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2017 стал Юрий Грицак из Николаева среди мужчин. Его время 1:07:03 стало рекордом трассы. Борьба за лидерство продолжалась первую половину дистанции между победителем и сумчанином Сергеем Марчуком, который держался рядом с лидером до 10 километра. На 5 км и 10 км спортсмены шли нога в ногу с одинаковыми показателями времени. Тем не менее, Грицак вырвался в лидеры, а Марчук финишировал вторым со временем 1:08:41.

Спорт Легкая атлетика Полумарафон Сергей Марчук
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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