На Сумщине снова экологическая катастрофа 29 мая в с. Бугроватое Ахтырского района было обнаружено разгерметизацию выхлопной линии нефтяной скважины №107 - ГЗУ-2 Бугруватовского месторождения с загрязнением почвы на площади около 60 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Сумской области.

По информации, полученной от НГДУ «Ахтырканефтегаз», 29 мая около 6.20 часов в с. Бугроватое Ахтырского района было обнаружено разгерметизации выхлопной линии скважины №107 - ГЗУ-2 Бугруватовского месторождения с загрязнением почвы на площади около 60 кв. м.

30 мая специалистами Госэкоинспекции осуществлен выезд на место, проведено обследование места происшествия и отбор проб почвы. Обмерами установлено, что площадь загрязнения составляет 50 кв. м. Предприятием проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии.