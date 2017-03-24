Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53560

На Сумщине снова экологическая катастрофа

29 мая в с. Бугроватое Ахтырского района было обнаружено разгерметизацию выхлопной линии нефтяной скважины №107 - ГЗУ-2 Бугруватовского месторождения с загрязнением почвы на площади около 60 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Сумской области.

По информации, полученной от НГДУ «Ахтырканефтегаз», 29 мая около 6.20 часов в с. Бугроватое Ахтырского района было обнаружено разгерметизации выхлопной линии скважины №107 - ГЗУ-2 Бугруватовского месторождения с загрязнением почвы на площади около 60 кв. м.

30 мая специалистами Госэкоинспекции осуществлен выезд на место, проведено обследование места происшествия и отбор проб почвы. Обмерами установлено, что площадь загрязнения составляет 50 кв. м. Предприятием проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии.

Право Госэкоинспекция Загрязнение
view counter

По тематике

26.05.2017 18:10

Экологи оштрафовали «Росагроинвест» на четверть миллиона

Госэкоинспекция провела внеплановую проверку фактов, изложенных в коллективном обращении жителей г. Дружба о нарушениях в деятельности ООО «Росагроинвест»....

07.04.2017 14:05

В Бурынском агролесхозе нелегально нарубили на полмиллиона

С 20 по 24 марта государственными инспекторами по охране окружающей среды Сумской области была проведена плановая проверка по соблюдению требований...

04.04.2017 15:32

На Сумщине элеватор загрязняет окружающую среду

Вопрос был поднят во время аппаратного совещания при главе облгосадминистрации....

Под Сумами поймали сборщиков черемши
29.03.2017 17:52

Под Сумами поймали сборщиков черемши

Госэкоинспекция в Сумской области проводит мероприятия в рамках операции «Первоцвет-2017» с привлечением работников Национальной полиции, лесной охраны, представителей органов местной...

24.03.2017 15:34

Роменский мусорный полигон переполнен в 10 раз

Государственной экологической инспекцией в Сумской области проводится плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства КП «Чистый город» Роменского городского совета, которое...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.