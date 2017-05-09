Экс-майору полиции из Шостки «светит» 10 лет

Прокуратурой Сумской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Шосткинского отдела полиции, который обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
Собрано достаточно доказательств того, что майор полиции обязал физическое лицо платить ему ежемесячно определенную сумму за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. В частности 21 марта 2017 года предприниматель через посредника передал для полицейского 7 тыс. грн.
По ходатайству прокуратуры уже уволенному с должности правоохранителю избрана мера пресечения в виде частичного домашнего ареста. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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