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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:58233

Экс-майору полиции из Шостки «светит» 10 лет

Бывшему заместителю начальника Шосткинского отдела полиции грозит до 10 лет лишения свободы за взяточничество.

Прокуратурой Сумской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Шосткинского отдела полиции, который обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Собрано достаточно доказательств того, что майор полиции обязал физическое лицо платить ему ежемесячно определенную сумму за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. В частности 21 марта 2017 года предприниматель через посредника передал для полицейского 7 тыс. грн.

По ходатайству прокуратуры уже уволенному с должности правоохранителю избрана мера пресечения в виде частичного домашнего ареста. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка Прокуратура
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