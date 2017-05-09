На Сумщине началась операция «МАК-2017» Полиция сообщает, что на территории области проходят оперативно профилактические мероприятия под условным названием «Мак», которые начались 25 мая и продлятся до 28 сентября.

Особое внимание полицейские уделяют выявлению и уничтожению незаконных посевов наркосодержащих растений мака и конопли, перекрытию каналов поступления наркосредств к потребителям и недопущения утечки в незаконный оборот наркотиков.

Так, первого «агронома» по выращиванию наркосырья обнаружили работники Белопольского отделения полиции. В поле зрения правоохранителей попал ранее судимый 58-летний местный житель, дома у которого на приусадебном участке обнаружили 32 куста конопли, которые тот собственноручно высадил, надеясь собрать наркосодержащих урожай, однако, заверил, что для собственного употребления.

Растения конопли изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будут приняты соответствующие решения. А в отношении мужчины следователи сразу открыли уголовное производство по посев конопли по ч.1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Чтобы не пополнять криминальную статистику, которая касаются преступлений, связанных с наркотиками, работники полиции разъясняют, что согласно украинскому законодательству право выращивать наркосодержащие растения имеют только юридические лица исключительно для промышленных нужд, которые проходят специальную процедуру, после чего получают специальные разрешения различных инстанций. Но существует угроза подсева злоумышленниками наркосодержащих растений на приусадебные участки пожилым людям, на участки дачных или заброшенных домов, где нет особого ухода, и часто хозяева даже не догадываются о том, что на их огородах растет мак или конопля. Таким гражданам правоохранители советуют быть максимально бдительными и внимательно проверять свои приусадебные участки, ведь ответственность, которую предусмотрительно на вас перебросили злоумышленники, автоматически переходит на вас. В лучшем случае можно состояться административным правонарушением, в худшем - открытием уголовного производства. За выращивание до 10 стеблей конопли или 100 растительных культур мака Законодательством предусмотрена административная ответственность за ст.106-2 КУоАП «Незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака и конопли». Если же это количество больше, уголовной ответственности по ст.310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» не избежать.

Работники управления противодействия наркопреступности ГУНП обращаются к неравнодушным гражданам содействие в выявлении фактов незаконно выращиваемых наркосодержащих культур мака и конопли. Если любой имеет такую информацию, обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефонам: «102», (0542) 66-77-78, (0542) 66-78-24. Анонимность гарантируем, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.