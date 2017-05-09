Копы обнаружили авто с чужими номерами в розыске

Во время проверки их по имеющимся базам инспекторы установили, что одни из номерных знаков находятся в розыске в городе Ковеле.
В дальнейшем водитель показал настоящие номера. Как выяснилось, автомобиль ввезен в Украину из-за границы, поэтому и имеет настоящие иностранные номерные знаки.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и вынесли жителю Волынской области постановление по части 6 статьи 121 (управление транспортным средством с номерным знаком, который не принадлежит этому средству) КоАП.
Автомобиль был эвакуирован на штраф-площадку.