Копы обнаружили авто с чужими номерами в розыске 28 мая, около 10 часов, патрулируя улицу Луговую в Сумах, экипаж патрульных остановил автомобиль Audi A6, у которого были установлены разные номерные знаки Ровенской области.

Во время проверки их по имеющимся базам инспекторы установили, что одни из номерных знаков находятся в розыске в городе Ковеле.

В дальнейшем водитель показал настоящие номера. Как выяснилось, автомобиль ввезен в Украину из-за границы, поэтому и имеет настоящие иностранные номерные знаки.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и вынесли жителю Волынской области постановление по части 6 статьи 121 (управление транспортным средством с номерным знаком, который не принадлежит этому средству) КоАП.

Автомобиль был эвакуирован на штраф-площадку.