Псевдобанкиры обманули глуховчанку на 20 тысяч Жертвой псевдобанкиров стала 55-летняя жительница Глухова, которая после общения с аферистами осталась без 20 000 гривен.

К работникам полиции Глуховского отдела с сообщением о мошенничестве обратилась 55-летняя глуховчанка. Она рассказала, что хотя и знала о таком способе обмана людей, сама не заметила, как стала жертвой «псевдобанкиров». Заявительница рассказала, что на мобильный получила сообщение о блокировке банковской карты, а также, что на счету 0 гривен. Решила позвонить по указанному номеру. Трубку поднял молодой человек, назвавшийся банкиром и полностью подтвердил информацию из сообщения.

Затем все происходило по сценарию злоумышленников. Мужчина попросил продиктовать ему номер карты, после чего ей пришло SMS-сообщение с кодом подтверждения разблокировки карты, который она сообщила собеседнику. А когда трубку взяла женщина, так называемый работник службы безопасности банка и попросила назвать коды, которые будут поступать в SMS-сообщениях, заявительница отказала, объяснив, что пойдет в банк, где все проверит. Но пока она вела с ними разговоры, мошенники успели перечислить с ее банковского счета на свой 20 000 гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Сегодня правоохранители уже установили владельца счета, куда были перечислены деньги. Следственные действия продолжаются. И чтобы другие граждане не стали жертвами подобных злоумышленников, полицейские советуют не звонить по телефону, который указан в сообщении о блокировке банковской карты. Полученную информацию проверяйте только в банковских учреждениях. Если же звонят вам, ограничьте общение с незнакомцами и ни в коем случае не сообщайте своих персональных данных, информации по карте, а тем более секретных кодов. И помните, что мошенники действуют быстро, полагаясь на вашу доверчивость и неосведомленность, сообщает Отдел коммуникации полиции в сумской области.